Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У меня есть год-полтора»: Акинфеев высказался о завершении карьеры

Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в среду, 8 апреля, заявил, что пока не планирует завершать профессиональную карьеру. Он добавил, что ментально чувствует себя на 12 лет моложе.

— Я себя не чувствую на 40 лет. У меня такое ощущение, что мне там 28−30 лет, а тело мое чувствуется на 25. У меня есть еще год — полтора, чтобы ни за что не переживать, — высказался футболист в интервью пресс-службе клуба, опубликованном на его YouTube-канале.

23 сентября 2025 года Игорь Акинфеев повторил антирекорд по серии матчей с пропущенными голами в Российской премьер-лиге (РПЛ). В тот день футбольный клуб ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 3:1 в девятом туре РПЛ. По итогам этой встречи футболист пропустил мяч в восьмом матче РПЛ кряду.

26 ноября того же года Игорь Акинфеев поддержал обладателя Кубка УЕФА в составе армейского клуба и бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина, который на протяжении около года борется с раком поджелудочной железы. Спортсмен подчеркнул, что знает Алдонина всю жизнь, и отметил, что он является «настоящим бойцом».