Команда Саратовской области взяла 2 медали на первенстве России по киокушин

Спортсмены Саратовской области взяли две медали на первенстве России по киокушин — одному из самых жестких и контактных стилей карате. Это соответствует целям и задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.
Чемпионат и первенство России проходили с 31 марта по 6 апреля в Московской области. Турнир объединил более 2600 спортсменов из 50 регионов России. Также там состоялся фестиваль «Спортивные надежды». На первенстве России спортсмен из Саратовская области Михаил Арсентьев взял золото в возрастной категории 11 лет, а Андрей Горшунов — серебро среди участников 12−13 лет.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.