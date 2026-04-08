Команда Саратовской области взяла 2 медали на первенстве России по киокушин

Чемпионат и первенство России проходили с 31 марта по 6 апреля в Московской области. Турнир объединил более 2600 спортсменов из 50 регионов России. Также там состоялся фестиваль «Спортивные надежды». На первенстве России спортсмен из Саратовская области Михаил Арсентьев взял золото в возрастной категории 11 лет, а Андрей Горшунов — серебро среди участников 12−13 лет.