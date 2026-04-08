Журналисты выяснили, во сколько Пугачевой обходится содержание замка в Грязи

Содержание пустующего замка в деревне Грязь в Подмосковье обходится певице Алле Пугачевой почти в миллион рублей в месяц. Об этом сообщила «Комсомольская правда» («КП»).

— Они давно хотят продать замок, но из-за того, что (телеведущий Максим — прим. «ВМ») Галкин* иноагент, сделать это не так просто. Им уже надоело платить безумные деньги за содержание этого дома, — рассказали знакомые артистки.

Эксперт в области элитной недвижимости, владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев отметил, что ежегодно Галкин* тратит около 300 тысяч рублей на налог на землю и кадастр дома. Также семейный бюджет уходит на коммунальные услуги и обслуживание недвижимости, передает издание.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пугачева выставила на продажу единственную квартиру в Москве. Жилье находится в престижном доме в районе Арбата, в Филипповском переулке.

24 марта в Mash писали, что телеведущий и исполнительница якобы решили переписать более 15 процентов усадьбы в Грязи на своих детей. По данным канала, звездная пара так и не смогла продать замок. Именно по этой причине им пришлось сделать собственниками 12-летних Гарри и Лизу — в таком случае дом не смогут отнять.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.