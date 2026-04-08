Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в церемонии вручения премий имени братьев Баташевых. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.
В ходе торжественного мероприятия состоялось награждение лучших сотрудников Выксунского металлургического завода, с 1999 года входящего в состав Объединенной металлургической компании.
Образцом трудовой семьи, по мнению Люлина, можно считать Объединенную металлургическую компанию, где на каждый вызов предлагают новые идеи и повышают эффективность труда. Компания не отказалась ни от одной соцпрограммы. Строится жилье, развивается инфраструктура.
«Премия Баташевых для металлургов как орден. Это гордость! С удовольствием вручил награду Кириллу Воеводину, победителю в номинации “Лучший в трубном производстве”. Бригадир-настройщик трубоэлектросварочных станов, он помог сэкономить сотни миллионов рублей, внедряя свои технические идеи. За такими специалистами — будущее. Спасибо ОМК и выксунскому заводу за то, что поощряют рабочую смекалку, инициативность, выращивают профессионалов, которые нужны и отрасли, и стране», — отметил председатель Законодательного Собрания.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вручил 32 почетные награды за достижения в нижегородской промышленности.