Евгений Люлин принял участие в церемонии вручения премий имени братьев Баташевых

«Премия Баташевых для металлургов как орден. Это гордость! С удовольствием вручил награду Кириллу Воеводину, победителю в номинации “Лучший в трубном производстве”. Бригадир-настройщик трубоэлектросварочных станов, он помог сэкономить сотни миллионов рублей, внедряя свои технические идеи. За такими специалистами — будущее. Спасибо ОМК и выксунскому заводу за то, что поощряют рабочую смекалку, инициативность, выращивают профессионалов, которые нужны и отрасли, и стране», — отметил председатель Законодательного Собрания.