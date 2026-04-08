Глава МИД Бельгии заявил, что едва не погиб при ударах Израиля по Ливану

Глава Министерства иностранных дел Бельгии Максим Прево в среду, 8 апреля, на своей странице в X рассказал о том, что едва не попал под очередной удар Израиля по Бейруту. Он уточнил, что атака пришлась на участок в нескольких сотнях метров от бельгийского посольства.