Глава МИД Бельгии заявил, что едва не погиб при ударах Израиля по Ливану

Глава Министерства иностранных дел Бельгии Максим Прево в среду, 8 апреля, на своей странице в X рассказал о том, что едва не попал под очередной удар Израиля по Бейруту. Он уточнил, что атака пришлась на участок в нескольких сотнях метров от бельгийского посольства.
— Мы с моей делегацией находились в посольстве, всего в нескольких сотнях метров от места, куда были нанесены ракетные удары, — пожаловался дипломат.
Движение судов через Ормузский пролив было приостановлено в связи с атаками израильских войск по территории Ливана. Ранее СМИ же сообщили, что Израиль якобы нарушил перемирие, атаковав нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на юге Ирана.
Также появились сообщения о том, что несколько взрывов произошло на НПЗ, расположенном на иранском острове. Позднее Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что Израиль нарушил объявленное Белым домом перемирие.
7 апреля Дональд Трамп пригрозил уничтожить «целую цивилизацию» Ирана, но позднее он заявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой.