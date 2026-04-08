Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Бельгии заявил, что едва не погиб при ударах Израиля по Ливану

Глава Министерства иностранных дел Бельгии Максим Прево в среду, 8 апреля, на своей странице в X рассказал о том, что едва не попал под очередной удар Израиля по Бейруту. Он уточнил, что атака пришлась на участок в нескольких сотнях метров от бельгийского посольства.

— Мы с моей делегацией находились в посольстве, всего в нескольких сотнях метров от места, куда были нанесены ракетные удары, — пожаловался дипломат.

Движение судов через Ормузский пролив было приостановлено в связи с атаками израильских войск по территории Ливана. Ранее СМИ же сообщили, что Израиль якобы нарушил перемирие, атаковав нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на юге Ирана.

Также появились сообщения о том, что несколько взрывов произошло на НПЗ, расположенном на иранском острове. Позднее Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что Израиль нарушил объявленное Белым домом перемирие.

7 апреля Дональд Трамп пригрозил уничтожить «целую цивилизацию» Ирана, но позднее он заявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой. Что известно о ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Вечерней Москвы».