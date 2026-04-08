«Просто космические деньги»: Эксперт Белоусов оценил проведение миссии Artemis II с облетом Луны

Научный журналист, автор Telegram-канала «Космический Хроникон» Роман Белоусов в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил, что отправленная США к Луне миссия Artemis II на корабле Orion, участники которой смогли сфотографировать обратную сторону спутника Земли, стоила свыше одного миллиарда долларов.
Эксперт отметил, что США планировали это «возвращение на Луну» еще в 90-х, потом сроки сдвинулись, начались преобразования всей системы шаттлов в некую новую концепцию ракеты сверхтяжелой, и это все тянулось годами.
«И вот именно этой ракеты в этой модификации с подобным кораблем было два запуска — предыдущий несколько лет назад, и вот этот уже с людьми на борту. И соответственно, сейчас один пуск с последующим выводом корабля на орбиту, им обошелся более чем в миллиард долларов», — сказал журналист.
По его словам, сейчас NASA сделали два пуска этой ракеты за какие-то просто космические деньги, и вроде как они должны были ее свернуть, но не свернули. В общем, это совершенно какая-то непонятная ситуация, это несоразмерно дорого, подчеркнул Белоусов.
Как писал сайт KP.RU, новая лунная гонка началась из-за возможности добывать на спутнике Земли крайне редкий и дорогой гелий-3. Как подчеркнула газета The New York Times, спустя десятилетия этот элемент может стать идеальным топливом для термоядерных электростанций. По данным издания, США хотят вернуться на Луну к 2028 году, тем самым опередив исследователей из Китая на два года.