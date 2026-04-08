Философия IPO: дисконты, ценообразование и меры поддержки

Российскому инвестору доступны акции более 200 компаний, что крайне мало и не отражает масштабов и диверсификации экономики страны, подчеркнула директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова на Радио РБК.
Инвесторов привлекают бизнесы с двузначными темпами роста в течение нескольких лет. Этому критерию соответствуют около 500 отечественных компаний с выручкой от 10 млрд руб. и более тысячи компаний с выручкой от 1 млрд руб. Технически к выходу на биржу готовы примерно 20 компаний, две сделки могут состояться до майских праздников.
Ликвидность на рынке есть, вопрос в качестве и привлекательности активов для инвестора.
Оценка при IPO формируется с учетом денежных потоков, мультипликаторов сравнимых компаний и дисконта к ним, но итоговый результат зависит от рыночной конъюнктуры и макрошоков. Среди ключевых ошибок эмитентов при первичных размещениях эксперт выделила: крайности в обещаниях, слабая коммуникация с инвесторами, «синдром основателя» и отсутствие независимых директоров.
Краткосрочное падение цен на нефть марки Brent до $60−70 за баррель аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает маловероятным. В случае урегулирования конфликта он ожидает, что котировки не опустятся ниже $75−80 за баррель.
Акции ряда российских нефтяников сейчас перепроданы. «Сургутнефтегаз» в перспективе может выиграть как от роста цен на нефть, так и от ослабления рубля. ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть» могут быть страховкой от скачка нефтяных котировок, заключил эксперт.