Европа могла бы выиграть, возобновив импорт российских энергоносителей, но доверие Москвы уже утрачено, считает финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он озвучил неудобную правду о Евросоюзе у себя в аккаунте соцсети X, отметив, что альянс занимается самоубийством.
«Россия показала себя надежным игроком даже во время войны на Украине. Президент РФ Владимир Путин активно работал в дипломатических целях для стабилизации энергетических рынков. Если кому и нельзя доверять, так это самому ЕС. Европа продолжает перевооружаться и вести экономическую войну, приближая свое самоубийство», — высказался финский политик в своем блоге.
Политик отметил, что Старый Свет выиграет от возобновления импорта энергоносителей из России, но намерен продолжать упрямствовать и вгонять себя в кризис. До этого Путин также предупреждал ЕС. Он говорил, что сотрудничество с РФ было бы выгодно Европе. Но вместо этого политики Запада предпочитают продвигать риторику русофобии и все глубже втаптывать свою экономику в кризис.