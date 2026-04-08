Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лес на 16 млн рублей незаконно вырубили в Балахнинском районе

Владелец пилорамы пойдёт под суд за вырубку 400 кубометров деревьев.

Источник: Комсомольская правда

В Балахнинском районе Нижегородской области владелец пилорамы организовал незаконную вырубку леса на сумму почти 16 миллионов рублей. К работам он привлёк наёмных рабочих, которые, по данным следствия, не подозревали о его противоправных планах, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По информации правоохранителей, объём нелегально заготовленной древесины превысил 400 кубометров. Часть леса фигурант переработал на своей пилораме, после чего реализовал продукцию.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Незаконный оборот древесины». На его имущество — автомобили, трактор, бензопилы и земельный участок — наложен арест на сумму свыше 2,1 миллиона рублей.

Уголовное дело уже направлено в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.