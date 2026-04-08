Лес на 16 млн рублей незаконно вырубили в Балахнинском районе

В Балахнинском районе Нижегородской области владелец пилорамы организовал незаконную вырубку леса на сумму почти 16 миллионов рублей. К работам он привлёк наёмных рабочих, которые, по данным следствия, не подозревали о его противоправных планах, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.