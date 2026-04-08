Нижегородский губернатор Никитин раскритиковал «Разговоры о важном»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратил внимание на недостатки «Разговоров о важном» в школе. Об этом он рассказал в интервью Юрию Подоляке.
Напомним, что на интервью Глеб Никитин и Юрий Подоляка обсуждали проблему демографии. Также они затронули тему вейпов, работы медицинских специалистов с беременными женщинами, а также планы по развитию многоэтажного строительства и др.
В ходе разговора губернатор отметил, что в школах нет «того разговора, который заставляет задуматься», а темы «берут с потолка». По его мнению, тема демографии должна занимать 40−50% времени, но такого нет. Он считает этот момент важным для идеологии.