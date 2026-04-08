Адвокат объяснила мотивы зарезавшего свою учительницу школьника

Причиной убийства классной руководительницы в городе Добрянка Пермского края послужили ее многочисленные высказывания. Зарезавший ее девятиклассник «не видел иного выхода», заявила журналистам адвокат обвиняемого Елена Балуева.
Нападение произошло 7 апреля у школы № 5. Школьник нанес своей учительнице смертельные ножевые ранения.
Сторона защиты заверила, что обвиняемый готов понести наказание за содеянное.
«Суть конфликта, я так понимаю, была все-таки в том, что учитель долгое время ему говорила о том, что он не получит никогда аттестат, что он никчемный, что у него никогда в жизни ничего хорошего не будет. Накипело, видимо. Он просто не увидел для себя иного выхода. Он понимает, что совершил страшные вещи, он готов нести наказание, он хочет, чтобы его наказали», — приводит слова адвоката местное издание 59.ru.
Адвокат отметила, что, по словам матери обвиняемого, подросток плохо учился из-за головных болей.
Как ранее писал телеграм-канал Mash, причиной нападения мог стать недопуск школьника к экзаменам.
Молодого человека арестовали до 7 июня, в отношении него возбудили дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.