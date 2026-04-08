В Ростове из-за больной кошки ввели карантин по бешенству

В Ростове-на-Дону обнаружили опасный вирус. У кошки, жившей в частном секторе на Западном, официально подтвердили бешенство.
Эпицентром заражения стало домовладение на улице Войкова в районе Нижне-Гниловского кладбища. Чтобы не допустить распространения смертельной болезни, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение № 105 о введении карантина.
Согласно документу, опубликованному на Официальном интернет-портале правовой информации, карантинная зона установлена в радиусе 500 метров от очага. В «кольцо» попали территории в границах переулка Аэроклубовского, 2-го Букового переулка, Жлобинского переулка и Станционного переулка.
В зону риска также угодили социально значимые объекты.
На время действия карантина правила максимально строгие. В самом доме, где обитала кошка, запрещено находиться всем, кроме жильцов и специалистов ветеринарной службы.
В радиусе 500 метров от него нельзя проводить выставки собак и кошек, а также устраивать ярмарки. Кроме того, запрещено вывозить домашних питомцев за пределы карантинной зоны.
