В Ростове из-за больной кошки ввели карантин по бешенству

В Ростове из-за домашнего животного, зараженного бешенством, ввели жесткие ограничения.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону обнаружили опасный вирус. У кошки, жившей в частном секторе на Западном, официально подтвердили бешенство.

Эпицентром заражения стало домовладение на улице Войкова в районе Нижне-Гниловского кладбища. Чтобы не допустить распространения смертельной болезни, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение № 105 о введении карантина.

Согласно документу, опубликованному на Официальном интернет-портале правовой информации, карантинная зона установлена в радиусе 500 метров от очага. В «кольцо» попали территории в границах переулка Аэроклубовского, 2-го Букового переулка, Жлобинского переулка и Станционного переулка.

В зону риска также угодили социально значимые объекты.

На время действия карантина правила максимально строгие. В самом доме, где обитала кошка, запрещено находиться всем, кроме жильцов и специалистов ветеринарной службы.

В радиусе 500 метров от него нельзя проводить выставки собак и кошек, а также устраивать ярмарки. Кроме того, запрещено вывозить домашних питомцев за пределы карантинной зоны.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше