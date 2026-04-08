Повод для гордости: как экспортерам помогают выйти на внешний рынок

Можем обеспечить не только себя, но и других — хорошо налаженный экспорт показывает высокий уровень развития экономики и помогает укреплять ее. Наша страна остается в числе лидеров по экспорту химической продукции, металла, пшеницы. А кроме того, иностранные потребители интересуются российским оборудованием, продуктами питания, одеждой, косметикой и другими товарами.
Сориентироваться на внешнем рынке и найти новых партнеров отечественным компаниям помогает национальный проект «Международная кооперация и экспорт». На протяжении семи лет Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) по нацпроекту ежегодно проводит Всероссийскую премию «Экспортер года». Рассказываем, кто может на нее рассчитывать и что изменилось в условиях конкурса.
Под единым брендом.
В порядке проведения премии произошли важные изменения. Теперь ее объединили с программой продвижения отечественной продукции «Сделано в России», которую РЭЦ разработал по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В результате премия получила новое название — «Экспортер года. Сделано в России».
«Это позволит системно работать над узнаваемостью российских брендов за рубежом. Наличие у компании сертификата “Сделано в России” подтверждает высокое качество продукции и позволяет эффективно продвигать бренд на международных рынках, а теперь еще дает весомое преимущество и дополнительные баллы при подведении итогов премии, — рассказали в РЭЦ. — Конкурс, как и прежде, проводится среди крупных компаний, представителей МСП и индивидуальных предпринимателей и продолжает формировать сообщество лидеров, чей опыт вдохновляет другие предприятия начать осваивать новые рынки».
Произошли изменения и в перечне основных номинаций премии. Помимо таких отраслей, как промышленность и АПК, ее могут получить представители динамично развивающихся сфер, таких как информационные технологии, туризм, креативные индустрии, кино и анимация.
Среди дополнительных номинаций тоже появились новые — они отвечают современным вызовам глобального рынка. К примеру, в категории «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ» будут отмечены лидеры отечественного ретейла и интернет-платформы, активно развивающие бизнес в странах Евразийского экономического союза, Ближнего Востока и Восточной Европы. А в номинации «Маркетинговый прорыв» могут заявить о себе экспортеры, которые продемонстрировали наиболее эффективные стратегии вывода продуктов на новые рынки.
Итак, список основных номинаций премии «Экспортер года. Сделано в России» с 2026 года выглядит так:
• «Экспортер года. Промышленность»;
• «Экспортер года. Агропромышленный комплекс»;
• «Продукты питания»;
• «Индустрия моды»;
• «Индустрия красоты»;
• «Высокие технологии ИТ»;
• «Кино, анимация»;
• «Индустрия туризма».
Представляем также дополнительные номинации:
• «Женщина — экспортер года»;
• «Новая география»;
• «Маркетинговый прорыв»;
• «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ».
Как сообщили в РЭЦ, победителей и призеров конкурса определят в два этапа. Сначала экспертное жюри подведет итоги на уровне каждого федерального округа. Затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны победители и призеры конкурса на федеральном уровне. Кульминацией события станет торжественная церемония награждения, которая пройдет в сентябре в столице и соберет триумфаторов премии.
Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку можно до 31 мая на официальном сайте премии.
Продукция на любой вкус.
Помимо сырьевых энергетических товаров, на внешнем рынке все большим спросом пользуется и другая продукция российских производителей. Кстати, многие из них уже не раз становились лауреатами Всероссийской премии «Экспортер года».
Например, индивидуальный предприниматель Ольга Шарпинская из Иркутской области в 2025 году стала победителем премии в номинации «Прорыв года», а также призером в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» среди МСП. Ольга и ее команда занимаются производством и переработкой морепродуктов. С 2018 года предприятие включено в реестр экспортеров, получило разрешение на реализацию продукции в Монголию, Китай и страны ЕАЭС. Компания предлагает иностранным партнерам замороженную рыбу, а также рыбу холодного копчения всех видов разделки.
Компания «Сиберина» из Кировской области ведет торговлю уже в 40 странах, а также на крупной торговой площадке Alibaba. Специалисты разработали на основе диких растений сибирской тайги экологически чистые травяные сборы, масла, бальзамы и уходовую косметику, которые пользуются спросом у заграничных покупателей. Компания получила сертификат «Сделано в России» и дважды — в 2021 и 2023 годах — становилась победителем премии «Экспортер года» на окружном этапе.
Предприятие «НФЭС» из Ивановской области предлагает модницам разнообразные модели женского трикотажа — от маек и футболок до костюмов и платьев. Помимо российских потребителей, ивановцы нашли покупателей в Казахстане. В 2024 году фирма «НФЭС» победила в региональном этапе конкурса «Экспортер года» в номинации, посвященной достижениям в сфере электронной торговли.
Чтобы расширить географию торговли, компания в феврале этого года получила сертификат «Сделано в России» в категории «Надежность».
Уникальные путешествия и интересные мультики.
Среди компаний, которые смогут заявить о себе в конкурсе «Экспортер года. Сделано в России» в этом году, — авторы популярных анимационных проектов, получивших в марте сертификаты «Сделано в России» в категории «Уникальность». Эти картины можно смело назвать культурным кодом, способным объединить российских и зарубежных зрителей. Одним из первых обладателей сертификата стал сериал «Пушкин и… Михайловское», который рассказывает о юности великого поэта — ссылке в «скучную деревню», его переживаниях и о том, как различные жизненные обстоятельства повлияли на становление гения. Сериал уже собрал более 6 млн просмотров на крупнейших платформах в России и теперь готов выйти на международный рынок.
В числе новых номинаций есть и «Индустрия туризма». Компании отрасли активно развивают экспортную деятельность. Например, среди победителей премии прошлых лет в номинации «Экспортер года в сфере услуг» — компания из Санкт-Петербурга «Грандрус Турс», которая за 20 лет организовала более 12 тысяч путешествий, а также обслуживала гостей из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Кувейта, Катара, Индии, Пакистана, Индонезии, Малайзии и других стран. Сотрудничая с Санкт-Петербургским центром поддержки экспорта, туроператор смог получить необходимые юридические консультации и финансовую помощь перед участием в международной выставке в Сингапуре в прошлом году.
Напомним, что правительство России поставило цель к 2030 году увеличить экспорт российских несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом. В достижении этой цели важную роль играет нацпроект «Международная кооперация и экспорт». С его помощью совершенствуют законодательство, разрабатывают инструменты, которые помогают найти иностранных партнеров и новые каналы продаж.