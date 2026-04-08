Комик Поперечный* решил оформить будущему ребенку российское гражданство

Российский стендап-комик Данила Поперечный* в среду, 8 апреля, рассказал, что решил оформить будущему ребенку российское гражданство. Он также сообщил, что его супруга, блогер Полина Чистякова, планирует рожать в США.

Российский стендап-комик Данила Поперечный* в среду, 8 апреля, рассказал, что решил оформить будущему ребенку российское гражданство. Он также сообщил, что его супруга, блогер Полина Чистякова, планирует рожать в США.

— Естественно, мы понимаем, что это русский ребенок. Мы хотим сделать и российское гражданство. Потому что самое классное, что можно подарить ребенку на данный момент на этом уровне — это выбор, — рассказал юморист в видеоролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Поперечный* добавил, что гражданство также понадобится ребенку для поездок в Россию, поскольку там проживают их родственники.

7 апреля Полина Чистякова опубликовала в личном блоге видеоролик, в котором показала свою реакцию на тест на беременность с двумя полосками. В комментариях к публикации пару поздравили блогеры Эльдар Джарахов и Руслан Усачев, а также модели Анна Линникова и Мария Миногарова.

18 марта российский актер Денис Матросов сообщил, что вновь станет отцом. На данный момент у артиста уже есть двое детей, а для его возлюбленной Оксаны этот ребенок станет вторым.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше