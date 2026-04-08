Комик Поперечный* решил оформить будущему ребенку российское гражданство

Российский стендап-комик Данила Поперечный* в среду, 8 апреля, рассказал, что решил оформить будущему ребенку российское гражданство. Он также сообщил, что его супруга, блогер Полина Чистякова, планирует рожать в США.
— Естественно, мы понимаем, что это русский ребенок. Мы хотим сделать и российское гражданство. Потому что самое классное, что можно подарить ребенку на данный момент на этом уровне — это выбор, — рассказал юморист в видеоролике, опубликованном на его YouTube-канале.
Поперечный* добавил, что гражданство также понадобится ребенку для поездок в Россию, поскольку там проживают их родственники.
7 апреля Полина Чистякова опубликовала в личном блоге видеоролик, в котором показала свою реакцию на тест на беременность с двумя полосками. В комментариях к публикации пару поздравили блогеры Эльдар Джарахов и Руслан Усачев, а также модели Анна Линникова и Мария Миногарова.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции.