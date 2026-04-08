В поселке Комсомольский Самарской области построят новый водозабор

Новый водозабор из подземного источника построят в поселке Комсомольский Самарской области к ноябрю 2026 года. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Специалисты пробурили четыре скважины, проложили трубы, установили колодцы и гидранты, благоустроили и огородили площадку. В этом году рабочие подведут внешнее электроснабжение, продолжат благоустройство, установят уличное освещение и восстановят нарушенные земли. После завершения работ чистой водой обеспечат около 3800 жителей.
Отмечается, что сейчас в воде присутствует аммиак. Жители жалуются, что для питья и приготовления пищи им приходится закупать бутилированную воду.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.