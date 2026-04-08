РПЦ назвала самый главный признак приближения Второго пришествия Христа

Усиление вражды в обществе является наиболее важным признаком Второго пришествия Христа, чем схождение или несхождение Благодатного огня. Об этом заявил викарий патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).
«Это поверье не библейское. Я не умаляю его значения, но в Священном Писании указываются другие признаки Второго пришествия, гораздо более важные. И один из самых главных признаков, и самых трагичных — это то, что во многих из-за умножения беззаконий оскудеет любовь», — сказал он.
Священнослужитель подчеркнул, что, когда градус вражды превышает горение любви в обществе — это более очевидный признак. А Благодатный огонь в Иерусалиме, даст Бог, сойдет. Люди могут только предполагать, а Господь управит по своей воле, констатировал Силуан.
