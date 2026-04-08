Беглов: юношеская конференция в Петербурге помогает аккумулировать таланты

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Двадцатая юношеская научно-практическая конференция «Будущее сильной России — в высоких технологиях», которая открылась в среду в Санкт-Петербурге, помогает аккумулировать таланты со всей страны, заявил губернатор города Александр Беглов.
«Наука и новые технологии — один из 10 ключевых приоритетов развития нашего города. Мы поддерживаем молодых учёных, стремимся заложить основы исследовательского мышления у школьников. Сегодня это важно для решения поставленной президентом задачи по достижению технологического лидерства. Конференция помогает Петербургу аккумулировать молодые таланты со всей страны», — сказал Беглов, слова которого приводит пресс-служба его администрации.
Он добавил, что участники конференции получают возможность представить свои проекты компетентным экспертам и получить обратную связь.
Наряду с этим, по оценке губернатора Петербурга, юношеская научно-практическая конференция «Будущее сильной России — в высоких технологиях» позволяет не просто укрепить интерес российской молодёжи к науке, но и заинтересовать ее творческой атмосферой Петербурга, который «всегда служил и служит стране уникальной инновационной площадкой».
Ежегодно участниками конференции становятся школьники 9−11 классов школ, а также студенты первого-третьего курсов СПО. В 2026 году мероприятие в очном формате соберет 300 человек, что, по данным организаторов, является рекордом за 20 лет.
В целом научно-практическая конференция «Будущее сильной России — в высоких технологиях» призвана поддержать подростков, которые интересуются наукой и техникой, и создать наилучшие условия для интеграции образовательных учреждений и промышленных предприятий.
Учредителями конференции выступают комитет по образованию Петербурга, городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, научно-производственное предприятие «Радар ммс», в также городской Дворец творчества юных.
Мероприятие впервые было организовано в 2005 году в формате встреч генеральных конструкторов предприятий ОПК со старшеклассниками. Двумя годами позже это переросло в городскую открытую конференцию старшеклассников, которая в настоящее время вышла на общероссийский уровень. За 20 лет проведения конференция на различных этапах собрала более 20 тысяч участников из 58 регионов России.