Роза Сябитова рассказала, почему с возрастом сложнее найти партнера

Роза Сябитова — невеста завидная. Она эффектная, обеспеченная, популярная. В своей программе главная сваха России регулярно ищет женихов для дам разных возрастов. Впрочем, в отношении возможного собственного торжества Роза удивила. Сябитова в беседе с «МК» сделала заявление: больше в загс она не собирается. Теледива даже детям дала указание, чтобы в случае чего вызывали психиатра.
— Я уже несколько лет назад решила, что замуж больше не пойду, — признается Роза. — И свое мнение на этот счет не изменила. Более того, я в этом отношении утверждаюсь с каждым днем все больше и больше. Посмотрите, у меня второй внук родился, у меня руки стали ломаться (Роза в начале года перенесла операцию после травмы руки). Мне силы нужны!
— Каждый мужчина требует внимания, — продолжает Роза. — Обратите внимание на возрастных мужчин. Конечно, им тоже тяжело. Они ищут женщину, у которой сил побольше. Им нужен уход с ее стороны. У меня нет ни желания, ни физических, ни психологических ресурсов, для того чтобы ухаживать за кем-то. Я еще сама хочу пожить! Зачем мне кто-то рядом? Я сейчас получаю от жизни удовольствие: хочу — ем, хочу — в проекте интересном участвую, хочу — еду отдыхать, хочу — книги пишу. А если у меня будет муж рядом, такого себе уже не позволю.
Впрочем, при этом Сябитова в плане замужества до конца не зарекается.
— Конечно, как говорится, никогда не говори никогда, — улыбается сваха. — Но я не думаю, что у меня поменяется отношение к вопросу замужества. Я даже детям своим дала указание. Сказала: «Если я в 70 лет соберусь замуж выйти, психиатра приглашайте. Пусть он меня посмотрит! Наверное, со мной что-то не то».
Напомним, что Роза Сябитова дважды была замужем. В первом браке у нее родилось двое детей. Но спустя десять лет отношений супруг скончался. Второй брак Розы продлился три года.