Корреспондент Al Jazeera погиб в секторе Газа при ударе израильского БПЛА

Корреспондент международной телекомпании Al Jazeera Мухаммед Вишах погиб в секторе Газа в результате удара израильского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по его автомобилю. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил телеканал.

— Журналист телеканала Al Jazeera Мохаммед Вишах погиб в результате удара израильского беспилотника в секторе Газа, — сказано в материале.

В этот же день глава Министерства иностранных дел Бельгии Максим Прево рассказал о том, что едва не попал под очередной удар Израиля по Бейруту. Он уточнил, что атака пришлась на участок в нескольких сотнях метров от бельгийского посольства.

6 апреля стало известно, что глава разведки иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Хадеми погиб в результате ударов Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

7 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить «целую цивилизацию» Ирана, но позднее он заявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой. Что известно о ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Вечерней Москвы».

