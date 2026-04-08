Корреспондент Al Jazeera погиб в секторе Газа при ударе израильского БПЛА

Корреспондент международной телекомпании Al Jazeera Мухаммед Вишах погиб в секторе Газа в результате удара израильского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по его автомобилю. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил телеканал.
В этот же день глава Министерства иностранных дел Бельгии Максим Прево рассказал о том, что едва не попал под очередной удар Израиля по Бейруту. Он уточнил, что атака пришлась на участок в нескольких сотнях метров от бельгийского посольства.
6 апреля стало известно, что глава разведки иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Хадеми погиб в результате ударов Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.