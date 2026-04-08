В Кировской области создадут более 160 контейнерных площадок

Более 160 контейнерных площадок создадут в Кировской области в 2026 году. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Специалисты обустроят площадки в семи муниципалитетах. Они появятся в Белохолуницком, Вятскополянском, Малмыжском, Оричевском и Слободском районах, Лузском округе и Кирове. Например, в Слободском районе планируют сделать 110 площадок: 81 — за счет области, 29 — за счет местного бюджета.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.