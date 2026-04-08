Выходной для самарцев в честь Дня Победы перенесут на 11 мая

В мае самарцев, как и всех россиян, ждут длинные выходные в связи с праздниками. 1 мая выпадает на пятницу, и этот день станет нерабочим. А 30 апреля будет сокращенный рабочий день.
9 мая в этом году будет в субботу. Этот праздничный день перенесут на понедельник, 11 мая. А 8 мая рабочий день будет сокращенным.
Таким образом, в мае нас ждут два блока выходных по три дня: с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая. Но касается это только тех, кто работает по стандартной пятидневке. Те, кто работает по графику, на непрерывных производствах, в экстренных службах, будут работать по своему расписанию.