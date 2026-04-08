Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тегеране впервые после начала перемирия Ирана и США сработала ПВО

В некоторых районах Тегерана слышны звуки работы систем противовоздушной обороны, пишут Mehr и Nournews.

Источник: Hosein Charbaghi/CC0

В сообщениях агентств говорится, что «противник также атаковал районы вокруг» иранской столицы, нарушив режим прекращения огня.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном и заявил, что решил отсрочить удары на две недели, поскольку Соединенные Штаты «достигли и даже превзошли все поставленные военные цели». Иранский Высший совет национальной безопасности, в свою очередь, тоже заявил о своей победе в конфликте, добавив, что Вашингтон «был вынужден» принять предложения Тегерана в плане из десяти пунктов. В их числе — гарантии ненападения на Иран и признание контроля страны над Ормузским проливом.

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ также объявила о приостановке ударов по Ирану.

На этом фоне Ирак, Сирия и Бахрейн приняли решение об открытии своего воздушного пространства.

Однако вечером 9 апреля власти Пакистана сообщили, что зафиксировали случаи нарушения перемирия в нескольких местах в зоне конфликта.

