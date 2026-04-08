В Тегеране впервые после начала перемирия Ирана и США сработала ПВО

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном и заявил, что решил отсрочить удары на две недели, поскольку Соединенные Штаты «достигли и даже превзошли все поставленные военные цели». Иранский Высший совет национальной безопасности, в свою очередь, тоже заявил о своей победе в конфликте, добавив, что Вашингтон «был вынужден» принять предложения Тегерана в плане из десяти пунктов. В их числе — гарантии ненападения на Иран и признание контроля страны над Ормузским проливом.