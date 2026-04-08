В Красноярском крае отремонтируют 420 км дорог

Специалисты отремонтируют 420 км дорог в Красноярском крае при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
В регионе приведут в порядок 168 км региональных и 252 км местных дорог. Среди ключевых проектов — трасса Красноярск — Кузнецово — Зыково, обход Красноярска, дороги Канск — Абан — Богучаны, обход Ужура и Канск — Талай.
Также планируется восстановить 36 км федеральных трасс, еще на пяти объектах протяженностью почти 40 км работы начнут в этом году. Подрядчики для ремонта региональных трасс уже определены.
При этом в Красноярске планируют обновить 56 объектов общей протяженностью почти 70 км: три улицы в центре — Кирова, Диктатуры Пролетариата и Сурикова, 136 внутриквартальных проездов и 3,5 км покрытия на мостах. Особое внимание уделят участкам у школ и больниц.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.