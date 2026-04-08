В Ростовской области задержали 17 человек и изъяли более 50 кг наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.
В ходе оперативно‑розыскных мероприятий: изъято свыше 50 кг наркотических средств; обнаружено химическое оборудование в подпольной нарколаборатории и местах «закладок»; задержано 17 человек: трое лаборантов, пятеро «содержателей складов», двое администраторов интернет‑магазина и семеро наркоторговцев.
Установлено, что запрещённые вещества реализовывались через интернет‑магазин, зарегистрированный в теневом сегменте сети.
Возбуждены: уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нём); четыре уголовных дела по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт и пересылка наркотиков).