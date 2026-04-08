Дотянуться до звезд: какие специалисты нужны для освоения космоса

Эмоции первого дня в космосе Константин Борисов описал так: «Трудно передать словами. Это восторг, эйфория, то, что все время будет с тобой! Сначала сидишь пристегнутый в кресле и понимаешь, что можно расслабить руки и они взлетают. В бутылке воды вдруг появилось много пузырей. Ты начинаешь ее перед собой отпускать, а она летит, и ты думаешь: “Ничего себе!” Предыдущие разы ты испытывал невесомость только в течение 20 секунд. А тут это длиться минуту, две, три и план полета говорит, что так будет еще 6 месяцев и ты этому радуешься, удивляешься. Потом отстегиваешься, пробуешь перемещаться и ощущения невероятные, как в детстве, когда снятся сны, что летишь. А когда влетаешь в станцию, в этом пространстве встречаешь своих друзей, которые над тобой пролетают. Человек может пролетать над тобой, сделать два сальто и продолжить движение».