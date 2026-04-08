Дотянуться до звезд: какие специалисты нужны для освоения космоса

Стремление к неизведанному для многих так и остается романтической мечтой, но есть люди, связавшие свою жизнь с изучением Вселенной и звездного неба, космическими полетами и разработками. Самая известная и желанная профессия, связанная с космосом, это, конечно же, космонавт. Но изучение и освоение космоса было бы невозможно без астрофизиков, инженеров-конструкторов, программистов, врачей и многих-многих других специалистов. В нашем материале, приуроченном к проведению Недели космоса, рассказываем подробнее о них и об их работе в космической отрасли. А развивать ее помогает нацпроект «Космос».
От земли до неба.
Основной оператор российских космических программ и инфраструктуры — госкорпорация «Роскосмос». В ней заняты более 200 тысяч человек. Наиболее востребованные специалисты — это инженеры. Именно они создают ракеты и транспортные корабли, от архитектуры космических судов до устройства отдельных систем и узлов. Инженеры-ракетостроители конструируют и тестируют космические корабли и ракеты, системы управления полетом. А инженеры-электроники космических систем управления создают системы электропитания и связи для космических аппаратов и обеспечивают их бесперебойную работу. Космические инженеры отвечают также за системы навигации и геодезии, бесперебойную работу аппаратуры по запуску и управлению спутниками и космическими аппаратами. Инженеры-робототехники строят аппараты для исследований космоса, решения задач на корабле и на орбите.
Высоко востребованы в космической отрасли и программисты. Они разрабатывают алгоритмы для расчета траектории движения кораблей и спутников, управления двигателями, системами телеметрии, передающими данные на Землю. Анализ больших данных, моделирование космических экспедиций, системы управления зондами и роботизированными системами — также сфера работы программистов.
Строительством космодромов и наземной инфраструктуры космических полетов заняты инженеры-строители, конструкторы наземной инфраструктуры, геодезисты, проектировщики стартовых комплексов и другие специалисты.
На космическую отрасль работают медики, психологи, химики, специалисты в области пищевой промышленности. Например, меню для космонавтов разрабатывают в Институте медико-биологических проблем РАН, а также в НИИ пищеконцентратной промышленности.
Взгляд во Вселенную.
Люди, которые никогда не бывали в космосе, но знают об устройстве Вселенной больше, чем кто-либо другой, — астрофизики. Советские и российские астрономы за время наблюдений за небом сделали множество открытий, продвинувших науку далеко вперед.
Первым ученым, который доказал, что сжатие или расширение — естественное состояние Вселенной, стал Александр Фридман. Свое открытие он сделал в 1922 году. Эту же космологическую модель разрабатывали независимо друг от друга Жорж Леметр, Говард Робертсон и Артур Уокер. Позже открытие получило имя в честь всех четверых. При этом, например, Альберт Эйнштейн считал, что первым теорию расширяющейся Вселенной доказал именно Фридман.
Одно из важнейших открытий — магнетары, нейтронные звезды с самым мощным во Вселенной магнитным полем. Это сверхплотные объекты, которые образуются после взрыва сверхновых и высвобождают энергию в миллиард раз больше солнечной. Открыла магнетары группа советских ученых под руководством Евгения Мазеца из Физико-технического института им. Иоффе в 1979 году.
Один из последних наиболее значительных научных проектов — запуск космической астрофизической обсерватории для исследований Вселенной в рентгеновском диапазоне «Спектр-Рентен-Гамма» или «Спектр-РГ» в 2019 году. Это российский проект по созданию орбитальной обсерватории для исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения.
13 июля 2019 года с космодрома «Байконур» состоялся успешный пуск ракеты-носителя Протон-М«с разгонным блоком “ДМ-03” и космической астрофизической обсерваторией “Спектр-РГ”. Затем космический аппарат отделился от разгонного блока, и орбитальная обсерватория начала полёт в направлении либрационной точки L2 системы Солнце — Земля. В начале 2026 года обсерватория перешла от обзорного сканирования к точечным наблюдениям. Ученые ведут детальное исследование звездного неба в рентгеновском диапазоне энергий с рекордной чувствительностью. Задача — создать карту Вселенной в рентгеновском диапазоне, чтобы выяснить, как темная энергия и темная материя влияют на формирование структуры Вселенной.
Ученые ожидают обнаружить около ста тысяч массивных скоплений галактик, около 3 млн сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик, сотни тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих (захватывающих из окружающего пространства) белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и другие, до сих пор неизвестные человечеству объекты и явления.
Выше только звезды.
Как мы уже сказали, самая известная и желанная из «космических» профессий — космонавт. О том, каким надо быть, чтобы стать им, нашему порталу рассказали сами космонавты — директор Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко, а также члены дублирующего экипажа Дмитрий Петелин и Константин Борисов, которые сейчас проходят в Звездном городке подготовку к полету в 2027 году.
Летчик-космонавт Дмитрий Петелин совершил шесть выходов в открытый космос общей продолжительностью более 39 часов. А до поступления в отряд космонавтов работал инженером-конструктором самолётов. Его первый космический полет начался 21 сентября 2022 года и завершился 27 сентября 2023 года. Дмитрий был включен в экипаж как бортинженер транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22» и космических экспедиций МКС-67/МКС-68/МКС-69. Корабль стартовал с космодрома Байконур к Международной космической станции.
Дмитрий считает, что космонавт прежде всего должен обладать техническими знаниями: «Это, конечно же, в идеале технический специалист, либо инженер, либо оператор. В прошлом, вы знаете, космонавтами были лётчики, очень часто из лётного состава отбирали специалистов. Надо, чтобы у человека было хорошее базовое техническое образование, которым он будет пользоваться».
Будущий космонавт должен быть готов к годам учебы и тренировок. Дмитрий рассказал: «Самое сложное, конечно же, дождаться своего первого космического полёта. Подготовка длится очень долго и добавляет времени ожидания. Есть определенные моменты, которые от тебя не зависят. Но всё-таки необходимо ждать своего часа, своего космического круга. В моем случае получилось 10 лет, ровно 10 лет от момента прихода в отряд космонавтов до первого космического полета».
А на Земле космонавты скучают по космосу и отдыхают. «По возвращении необходимо все-таки немножко остыть от космоса и чуть-чуть отдохнуть — накопить жажды для следующего космического полёта, следующей экспедиции», — признался космонавт.
Космонавт-испытатель Константин Борисов свой первый полет в космос совершил в качестве специалиста полета и бортинженера космической экспедиции МКС-69 в составе экипажа миссии SpaceX Crew-7 на корабле Crew Dragon по программе МКС «Роскосмос» и НАСА по соглашению о перекрёстных полётах. Корабль стартовал 26 августа 2023 года и благополучно вернулся на Землю 12 марта 2024 года.
Константин Борисов окончил с отличием РЭА им. Плеханова по направлению «экономика», окончил магистратуру Уорикского университета по направлению «Исследования операций и системный анализ». Работал аналитиком, консультантом, а затем руководителем по внедрению инноваций. В 2018 году окончил магистратуру Московского авиационного института по программе «Системы жизнеобеспечения летательных аппаратов».
Заявление на участие в отряд космонавтов Константин Борисов подал 14 марта 2017 года, а 1 октября 2018 года был зачислен в отряд и приступил к общекосмической подготовке. Сдал госэкзамен и 2 декабря 2020 года ему присвоили квалификацию космонавта-испытателя. Константин прошел тренировки на зимнее выживание, водолазную подготовку, тренинг «водного выживания» и тренировку в сурдокамере.
Борисов рассказал, что самая его любимая тренировка — в гидролаборатории: «Мы погружаемся в большом бассейне и отрабатываем передвижение по внешней стороне станции. Это самая физически сложная и необычная тренировка, похожая на одновременно и на погружение с аквалангом и на скалолазание. Такая серьезная изнурительная физическая работа, после которой чувствуешь приятное послевкусие».
Тем, кто мечтает стать космонавтом, Константин пожелал, во-первых, верить в себя, а во-вторых, заниматься спортом: «Требования к физической подготовке довольно серьезные. Надо подготовиться и знать, что ты можешь подтянуться, пробежать, прыгнуть. Нормативы известны. Если кажется, что вы можете сдать это просто так — нет, это только кажется. Нужно где-то полгода регулярно дисциплинированно заниматься спортом, чтобы быть готовым к этим физическим нормативам».
Константин также посоветовал читать книги о космосе и освежить школьные знания: «Особенно мне понравились “Скрытый космос” Каманина и “Ракеты и люди” Чертока. Если вы их прочитаете, вы будете намного лучше понимать отрасль — как она зарождалась, что здесь происходит. И посоветую повторить школьный курс физики, математики, повторить английский, потому что все это нужно будет на отборе и поможет получить хороший балл на всех этапах».
Эмоции первого дня в космосе Константин Борисов описал так: «Трудно передать словами. Это восторг, эйфория, то, что все время будет с тобой! Сначала сидишь пристегнутый в кресле и понимаешь, что можно расслабить руки и они взлетают. В бутылке воды вдруг появилось много пузырей. Ты начинаешь ее перед собой отпускать, а она летит, и ты думаешь: “Ничего себе!” Предыдущие разы ты испытывал невесомость только в течение 20 секунд. А тут это длиться минуту, две, три и план полета говорит, что так будет еще 6 месяцев и ты этому радуешься, удивляешься. Потом отстегиваешься, пробуешь перемещаться и ощущения невероятные, как в детстве, когда снятся сны, что летишь. А когда влетаешь в станцию, в этом пространстве встречаешь своих друзей, которые над тобой пролетают. Человек может пролетать над тобой, сделать два сальто и продолжить движение».
Задачи по изучению и освоению космоса с 2025 года реализуют при поддержке нацпроекта «Космос» — одного из ключевых нацпроектов для достижения технологического лидерства нашей страны. Сейчас у всех желающих есть возможность больше узнать о космосе, тех, кто его покоряет и кто помогает в этом. С 6 по 12 апреля в России проходит Неделя космоса. Указ о ее ежегодном проведении Президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация «Роскосмос».