Белорусских старшеклассников в конце мая ждут учебно-полевые сборы

«По завершении учебных занятий с 25 мая с юношами Х классов проводятся учебно-полевые сборы», — сообщили в Минобре в среду.
Там отметили, что с этого года длительность учебно-полевых сборов будет составлять 10 дней, в общей сложности юноши проведут на сборах 60 часов.
В Минобре подчеркнули, что учащиеся на сборах будут пребывать круглосуточно, условия будут приближены к воинской части.
«При невозможности организовать проведение учебно-полевых сборов в формате круглосуточного пребывания учащихся, учебно-полевые сборы организуются в те же сроки на базе школ и гимназий», — отметили в министерстве.
По его информации, для максимального эффекта от сборов с целью профориентации на военные специальности и для формирования морально-психологической готовности к военной службе старшеклассники будут взаимодействовать с воинскими частями. Речь идет о военных кафедрах, факультетах и военных учебных заведениях.
Учебно-полевые сборы являются частью учебной программы допризывной и медицинской подготовке, а перевод учащихся в XI класс осуществляется по итогам учебно-полевых сборов, обратили внимание в министерстве.