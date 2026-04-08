Белорусских старшеклассников в конце мая ждут учебно-полевые сборы

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Министерство образования Беларуси сообщило о проведении учебно-полевых сборов для старшеклассников.

Источник: Sputnik.by

«По завершении учебных занятий с 25 мая с юношами Х классов проводятся учебно-полевые сборы», — сообщили в Минобре в среду.

Там отметили, что с этого года длительность учебно-полевых сборов будет составлять 10 дней, в общей сложности юноши проведут на сборах 60 часов.

В Минобре подчеркнули, что учащиеся на сборах будут пребывать круглосуточно, условия будут приближены к воинской части.

«При невозможности организовать проведение учебно-полевых сборов в формате круглосуточного пребывания учащихся, учебно-полевые сборы организуются в те же сроки на базе школ и гимназий», — отметили в министерстве.

По его информации, для максимального эффекта от сборов с целью профориентации на военные специальности и для формирования морально-­психологической готовности к военной службе старшеклассники будут взаимодействовать с воинскими частями. Речь идет о военных кафедрах, факультетах и военных учебных заведениях.

Учебно-полевые сборы являются частью учебной программы допризывной и медицинской подготовке, а перевод учащихся в XI класс осуществляется по итогам учебно-полевых сборов, обратили внимание в министерстве.