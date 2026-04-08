Движение по Дворцовой набережной перекроют из-за ремонта с 10 апреля

С 10 апреля на Дворцовой набережной от Эрмитажного моста до Дворцового моста начнутся ремонтные работы. Будут заменены гранитные плиты тротуара и мощения, отреставрированы парапеты, карнизы, скамьи, стенки и ступени спусков. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотрест». В связи с ремонтом с 10 апреля по 15 октября движение по Дворцовой набережной будет ограничено. Ограничения будут вводиться поэтапно: с 10 апреля по 26 мая и с 1 июля по 15 октября.