Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху назвал перемирие с Ираном лишь «остановкой»

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал прекращение огня в Иране лишь остановкой на пути к достижению целей и пригрозил возобновлением боевых действий.

Источник: Reuters

«И мы их достигнем либо путем соглашения, либо путем возобновления боевых действий. Мы вернемся к боевым действиям, когда это будет необходимо», — сказал он в видеообращении.

Ранее вечером президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль в течение дня уже не единожды нарушил перемирие, пообещав решительный ответ. До этого глава МИД ИРИ Аббас Аракчи обсудил нарушение перемирия с пакистанской стороной, выступившей посредником между Тегераном и Вашингтоном.

В ночь на среду они договорились о двухнедельном прекращении огня. Израильская армия также заявила о приостановке атак, продолжив, однако, операцию против шиитского движения «Хезболла». Авиация и артиллерия ударили по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщается о десятках погибших и сотнях пострадавших.

Тем временем, по сообщениям СМИ, совместно с американцами Израиль нанес удары по НПЗ на юге Ирана. КСИР сообщал о сбитом беспилотнике Hermes 900 над южной провинцией Фарс. По данным иранского агентства Fars, одновременно с атаками Израиля на Ливан прекратился и проход танкеров через Ормузский пролив.

Согласно условиям перемирия, Тегеран обязался обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе.

В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов. Согласно ему, ИРИ оставляет за собой контроль над Ормузом, освобождается от санкций, получает компенсации и продолжает обогащать уран. Президент США Дональд Трамп назвал это предложение приемлемым для начала диалога.