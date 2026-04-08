«Христос всех уровнял»: В РПЦ раскритиковали пасхальные куличи «для богатых»

Ранее известный российский дизайнер Денис Семачев выложил в блоге видео собственноручно созданного кулича. Продаёт он его за 50 тысяч.
«Куличи продаются некоторыми дизайнерами, кондитерами за какие-то неимоверные, сумасшедшие деньги, Христос Воскрес для всех, и он своим воскресением уравнял всё человечество», — заявил Кипшидзе на пресс-конференции к празднику Пасхи.
Представитель церкви подчеркнул, что каждый человек обладает равной ценностью и достоинством перед Богом. Он добавил, что не хотелось бы, чтобы куличи за 100 тысяч рублей разделяли людей в те дни, когда Спаситель всех объединяет.
Ранее в РПЦ напомнили о правилах благочестивого оформления праздничных блюд. Священнослужитель, в частности, посоветовал православным не использовать термонаклейки, а также бумажные картинки с храмами, крестами, иконами и библейскими изречениями для украшения яиц.
