Почти 400 тысяч раз жители Томской области дистанционно записались к врачу

Жители Томской области около 400 тысяч раз записались на прием к врачу дистанционно за март 2026 года по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Основной поток записей пришелся на кол-центры медицинских учреждений — 325 057 обращений. Через портал «Госуслуги» было оформлено 45 378 записей, еще 23 342 пациента воспользовались чат-ботом в мессенджере МАХ.
Среди врачей, к которым томичи чаще всего записывались онлайн, лидируют участковые педиатры — 13 438 обращений через «Госуслуги», участковые терапевты — 12 134, акушеры-гинекологи — 5109. В числе востребованных специалистов также стоматологи, оториноларингологи, офтальмологи и хирурги.
Через чат-бот «Мое здоровье Томск» жители региона записывались преимущественно к терапевтам — 6809 раз, участковым терапевтам — 5262, акушерам-гинекологам — 4589 и участковым педиатрам — 1813. Сервис позволяет записаться к врачам 14 специальностей в медицинские учреждения первичного звена.
«Для системы здравоохранения это также важный инструмент: он позволяет равномерно распределять поток пациентов, снижать нагрузку на медицинский персонал и повышать эффективность работы учреждений», — отметил исполняющий обязанности начальника департамента здравоохранения Томской области.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.