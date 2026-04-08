Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы стали чаще покупать наборы для самолечения зубов

Причиной этого стало повышение цен на услуги стоматологов.

Минимальная цена на пломбирование зубов в Нижегородской области составляет 2,5−4,5 тыс. рублей. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».

Средний ценовой сегмент — 5−9 тыс. рублей. Если хочется получить премиальное лечение зубов с цифровым моделированием улыбки, то придется отдать 10−18 тыс. рублей.

Следствием повышения цен стало увеличение спроса на наборы для самолечения зубов. В первом квартале текущего года продажи взлетели на 63% по сравнению с 2025 годом.

Самым популярным товаром стали временные пломбы за 189 рублей, накладные виниры за 325 рублей и накладные брекеты и капы за 262 рубля. При этом женщины покупают эти наборы чаще мужчин.

Ранее нижегородцам рассказывали об опасностях самопломбирования зубов.