Нижегородцы стали чаще покупать наборы для самолечения зубов

Минимальная цена на пломбирование зубов в Нижегородской области составляет 2,5−4,5 тыс. рублей. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Средний ценовой сегмент — 5−9 тыс. рублей. Если хочется получить премиальное лечение зубов с цифровым моделированием улыбки, то придется отдать 10−18 тыс. рублей.
Следствием повышения цен стало увеличение спроса на наборы для самолечения зубов. В первом квартале текущего года продажи взлетели на 63% по сравнению с 2025 годом.
Самым популярным товаром стали временные пломбы за 189 рублей, накладные виниры за 325 рублей и накладные брекеты и капы за 262 рубля. При этом женщины покупают эти наборы чаще мужчин.
