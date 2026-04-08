Биолог Воробьев рассказал, навредят ли растениям заморозки в апреле

Ночные заморозки, которые метеорологи прогнозируют в России в апреле, не нанесут вреда растениям, поскольку они только начали распускаться, а не цвести. Об этом рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.
По словам специалиста, растительность уже адаптировалась к возможным апрельским похолоданиям, и предстоящие минусовые температуры только затормозят процесс вегетации и распускания, не причинив им существенного ущерба.
— В принципе, апрельских заморозков опасаться не стоит. Опасаться стоит майских заморозков, которые были у нас в прошлом и позапрошлом годах. Это, конечно же, проблема, когда растения цветут минус в 3−4 градуса и весь будущий урожай погибает в одну ночь, — высказался Воробьев.
Он посоветовал укрывать нежные растения на несколько часов заморозков, а также использовать нетканый укрывной материал — аналог синтетической марли, которая задерживает тепло, пропускает воздух и воду, передает радио «Sputnik».
8 апреля доцент Нижегородского государственного университета и фенолог Михаил Любов заявил, что в первой половине мая в европейскую часть России могут вернуться заморозки. Он отметил, что обычно температура воздуха опускается ниже нуля только ночью, а днем — повышается до положительных значений.