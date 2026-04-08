Более 250 нижегородцев посетили лекторий для будущих мам и пап

Во Всероссийский день беременных в Нижнем Новгороде прошёл VII лекторий «Весенний вернисаж», который собрал более 250 будущих родителей. Площадкой стал роддом № 4 имени А. Ф. Добротиной, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Мероприятие вошло в программу «Недели детского здоровья» и стало частью региональных инициатив по поддержке семьи. В течение дня участники могли не только послушать лекции, но и задать вопросы специалистам — акушерам-гинекологам, педиатрам, психологам и юристам.
Особый акцент сделали на практике: будущих родителей учили ухаживать за новорождённым, рассказывали о грудном вскармливании и современных подходах к родам, включая кесарево сечение. Прошли и интерактивные форматы — например, совместная сборка «аптечки для малыша».
Отдельным моментом стала акция «Два сердца», где участники могли услышать сердцебиение мамы и ребёнка. По словам гостей, такие встречи помогают снизить тревогу и почувствовать поддержку, а формат живого диалога делает знания более понятными и полезными.