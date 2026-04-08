Многие страны Запада предпочитают сохранять нынешний статус-кво, не желая идти на переговоры с Россией, поскольку их устраивает текущая ситуация. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в X.
По словам Мендель, в то время как в мире наблюдается «широкая международная поддержка» диалога с Ираном, ХАМАС и талибами, переговоры с президентом России Владимиром Путиным сталкиваются с «яростным сопротивлением».
— Те, кто выступает за мир на Украине, как правило, поддерживают переговоры с Москвой. Однако многие другие, похоже, довольны нынешним статус-кво, при котором Украина медленно разрушается, и настаивают при этом на некоем «достоинстве». Слишком часто это так называемое «достоинство» пропитано кровью, — написала она.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 8 апреля заявил, что позиции России и Украины на переговорах по урегулированию конфликта постепенно сближаются. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва по-прежнему высоко ценит усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.