В московском районе Зюзино появится дом по программе реновации

Дом по программе реновации появится на улице Болотниковской в районе Зюзино в Москве при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
Жилой комплекс возведут на территории 1,35 га, максимальная площадь — 85 тыс. кв. м. Дом будет в пешей доступности от метро «Каховская» БКЛ и рядом с парками «Долина реки Котловки» и «Два медведя».
«Для будущих жителей предусмотрены современные планировки, развитая инфраструктура внутри двора и максимальное сохранение экологического баланса территории. Проект включает комплексное благоустройство, создание безопасных детских площадок и мест для тихого отдыха. Мы стремимся создать пространство, где комфортно жить семьям с детьми и людям, ведущим активный образ жизни, обеспечивая высокий стандарт городской среды», — рассказал Владислав Овчинский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.