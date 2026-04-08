Пезешкиан: Атаки США и Израиля влияют на безопасность в Ормузском проливе

Пезешкиан заявил, что обеспечение безопасного судоходства в Ормузском проливе зависит от полного прекращения атак США и Израиля.

Источник: Комсомольская правда

На безопасность судоходства в Ормузском проливе напрямую влияют удары со стороны США и Израиля. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

«Небезопасная обстановка в Ормузском проливе и Персидском заливе является прямым следствием военной агрессии США и Израиля», — подчеркнул глава исламского государства.

Пезешкиан заявил, что Ормузский пролив является жизненно важным водным маршрутом, обеспечение безопасности которого зависит от полного прекращения атак США и Израиля.

Ранее KP.RU сообщал, что Иран может открыть Ормузский пролив 9 или 11 апреля в случае достижения рамочного соглашения о прекращении огня. Как заявлял глава МИД государства Аббас Аракчи, только в этом случае в акватории будет восстановлено безопасное движение судов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
