Пезешкиан: Атаки США и Израиля влияют на безопасность в Ормузском проливе

«Небезопасная обстановка в Ормузском проливе и Персидском заливе является прямым следствием военной агрессии США и Израиля», — подчеркнул глава исламского государства.
Пезешкиан заявил, что Ормузский пролив является жизненно важным водным маршрутом, обеспечение безопасности которого зависит от полного прекращения атак США и Израиля.
Ранее KP.RU сообщал, что Иран может открыть Ормузский пролив 9 или 11 апреля в случае достижения рамочного соглашения о прекращении огня. Как заявлял глава МИД государства Аббас Аракчи, только в этом случае в акватории будет восстановлено безопасное движение судов.