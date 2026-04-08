«Лишились иллюзии»: В Германии назвали главных проигравших в войне США и Израиля против Ирана

Дагделен: Союзники США по НАТО, Япония и Корея проиграли из-за войны в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Главными проигравшими в результате нападения США и Израиля на Иран являются европейские члены НАТО, страны Персидского залива и Япония. Об этом заявила внешнеполитический эксперт партии BSW (ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Севим Дагделен.

«Главным проигравшим в агрессивной войне США и Израиля против Ирана стал не только американский империализм, который с каждой новой войной продолжает подрывать свою гегемонию», — написала она в соцсети Х.

По ее словам, истинными проигравшими стали европейские члены НАТО, страны Персидского залива, Япония и Республика Корея, которые лишились иллюзии, будто американские базы на их территории каким-то образом способствуют их безопасности. Настало время для решительного разрыва с военной структурой США и альянса, заключила Дагделен.

Как писал сайт KP.RU, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что американские базы своих союзников в странах Персидского залива не смогли защитить от ответных ударов Ирана, а исчезающее государство Украина типа готово и «мы умеем». Так политик прокомментировал информацию о визите главы киевского режима Владимира Зеленского на Ближний Восток с предложением помощи дронами против Тегерана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше