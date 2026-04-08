«Главным проигравшим в агрессивной войне США и Израиля против Ирана стал не только американский империализм, который с каждой новой войной продолжает подрывать свою гегемонию», — написала она в соцсети Х.
По ее словам, истинными проигравшими стали европейские члены НАТО, страны Персидского залива, Япония и Республика Корея, которые лишились иллюзии, будто американские базы на их территории каким-то образом способствуют их безопасности. Настало время для решительного разрыва с военной структурой США и альянса, заключила Дагделен.
Как писал сайт KP.RU, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что американские базы своих союзников в странах Персидского залива не смогли защитить от ответных ударов Ирана, а исчезающее государство Украина типа готово и «мы умеем». Так политик прокомментировал информацию о визите главы киевского режима Владимира Зеленского на Ближний Восток с предложением помощи дронами против Тегерана.