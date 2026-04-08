Девять мостов и путепроводов ремонтируют в Волгоградской области

Как уточнили в облкомдортрансе, капитально ремонтируют путепровод через железнодорожные пути на автодороге «Новониколаевский — Урюпинск — Нехаевская — Краснополье — Манино» в рабочем поселке Новониколаевский. Сейчас работы развернулись на левой части сооружения, где меняют опорные конструкции пролетных строений и армируют межблочные швы. В целом выполнена пока только треть из запланированного объема работ. Специалисты отмечают, что после модернизации объекта значительно увеличится его пропускная способность.