Девять мостов и путепроводов ремонтируют в Волгоградской области

В Волгоградской области развернулись ремонтные работы сразу на девяти мостах и путепроводах, расположенных в разных районах. Большинство из этих объектов планируют сдать в обновленном виде уже в текущем году.
Как уточнили в облкомдортрансе, капитально ремонтируют путепровод через железнодорожные пути на автодороге «Новониколаевский — Урюпинск — Нехаевская — Краснополье — Манино» в рабочем поселке Новониколаевский. Сейчас работы развернулись на левой части сооружения, где меняют опорные конструкции пролетных строений и армируют межблочные швы. В целом выполнена пока только треть из запланированного объема работ. Специалисты отмечают, что после модернизации объекта значительно увеличится его пропускная способность.
В Светлоярском районе возводится новый путепровод через железнодорожные пути на дороге «Большие Чапурники — Червленое». Ввод этого нового объекта, намеченного на 2027 год, избавит автомобилистов от пробок на переезде и повысит пропускную способность трассы.
В Даниловском районе у хутора Рогачи идет капремонт моста через реку Березовка на автодороге «Атамановка — Рогачи». Также реконструируется мост через Березовку у рабочего поселка Елань на опорной дороге «Самойловка (Саратовская область) — Елань — Преображенская — Новоаннинский — Алексеевская — Кругловка — Шумилинская (Ростовская область)». Обновление моста, которое выполнено пока на 51%, позволит обеспечить беспрепятственное движение транспорта со стороны Саратовской области в сторону Ростовской.
Капремонт моста через балку Липов Яр продолжается в Михайловке на дороге «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская».
В Ленинском районе возводят мост через ерик Калинов на дороге «Ленинск — Покровка — Лещев». Сейчас здесь обустраивают опоры мостового сооружения. После обновления этого участка дорожники приступят к работам на следующем — от ерика Калинов до поселка Степана Разина.
В Еланском районе реконструируют два моста: через реку Вязовка в одноименном населенном пункте на автодороге «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская (Ростовская область)» и через реку Бузулук на дороге «Подъезд от автомобильной дороги “Самойловка (Саратовская область) — Елань — Преображенская — Новоаннинский — Алексеевская — Кругловка — Шумилинская (Ростовская область)” к х. Красноталовский». Завершение работ запланировано в 2027 году.
Только готовится ремонт моста через балку Калмыцкая на региональной автодороге «Червленое — Калач-на-Дону» возле поселка Заря. Подготовительные работы начались, после заключения госконтракта в марте этого года.
Параллельно на автодорогах региона идет первоочередный и плановый ремонт дорог.
Фото из архива V102.RU.
