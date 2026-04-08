Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Набережных Челнах прошла республиканская конференция «Юннат-2026»

Школьники представили проекты об экологии и здоровье.

Источник: Национальные проекты России

Республиканская конференция «Юннат-2026», где школьники представили проекты об экологии и здоровье, прошла в Набережных Челнах Республики Татарстан в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.

Участники говорили о том, как сделать школьную среду более экологичной, сократить потребление ресурсов, разработать экомаршруты, а также исследовали влияние мобильных телефонов на здоровье, безопасность бытовых средств, состав домашней пыли и плесени.

Конференция объединила учеников, педагогов и экспертов. Организаторами выступили Министерство образования и науки Республики Татарстан, Республиканский олимпиадный центр, Исполнительный комитет города Набережные Челны и детский эколого-биологический центр № 4.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.