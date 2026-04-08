Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кинолог Голубев объяснил, почему собака может игнорировать команды весной

Весной многие владельцы собак замечают, что их питомцы становятся неуправляемыми и игнорируют знакомые команды. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал причины такого поведения.

По словам специалиста, изменения в поведении собак в это время года встречаются довольно часто.

— Весной часто меняется гормональный фон собак, а окружающая среда становится настоящим информационным взрывом. Именно это, а не «вредность» или глупость, в результате заставляет питомцев игнорировать даже самые знакомые команды, — отметил он.

Кинолог рекомендовал хозяевам обеспечить собакам достаточно физической и умственной нагрузки, чтобы помочь питомцу, передает РИАМО.

Животные страдают сезонными аллергиями так же, как и люди. Какие симптомы указывают на аллергию у домашнего питомца, рассказал Владимир Голубев. По его словам, самый частый признак — кожный зуд. Собака может вычесываться до крови и залысин, покусывать себя, тереться о ковер.

Теплая погода стала причиной раннего пробуждения клещей в России. Ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, как обезопасить питомцев весной от паразитов. Он подчеркнул, что особенно подвержены риску животные с темной шерстью и длинным волосяным покровом.