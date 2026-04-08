Психолог Арсеньева указала на угрозу отсутствия интернета для молодой психики

Кратковременные перебои с доступом в интернет в долгосрочной перспективе вызывают у миллениалов и зумеров тревожность и усиливают зависимость от связи. Об этом рассказала кандидат психологических наук Татьяна Арсеньева.
По мнению эксперта, «цифровые паузы» действительно могут быть полезны, когда речь идет о кратковременном отдыхе от информационного потока. Однако, как только сбои становятся частыми или продолжительными, эффект меняется на противоположный: возрастает тревожность, а зависимость от постоянной связи с миром усиливается.
Психолог подчеркнула, что в современном мире интернет — это не просто техническая услуга, а фундаментальный инструмент для работы, учебы, общения и развлечений. И внезапное его отсутствие воспринимается не как досадная мелочь, а как серьезное нарушение привычного уклада жизни, граничащее с потерей контроля. Она добавила, что реакция на отсутствие сети варьируется в зависимости от поколения.
Например, миллениалы (1981−1996 годы рождения) чаще всего воспринимают перебои как удар по продуктивности и эффективности рабочих процессов. Зумеры (1997−2010 годы рождения) реагируют на отсутствие интернета более остро, испытывая чувства изоляции и страх упустить что-то важное. При восстановлении связи у них, как правило, возникает чувство радости и облегчения.
— Фактически все мы понимаем свою зависимость от новых технологий общения с миром и людьми. Индивидуальные реакции могут быть очень разнообразными и сильными. От раздражения и недоумения до мощного стресса — например, ощущения, что рушатся все планы, — передает слова Арсеньевой ТАСС.
Граждане России начали обходить ограничения в работе сервисов и платформ с помощью туристических eSIM. Руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин рассказал, могут ли россияне их использовать.