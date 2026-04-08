США выдвинули Ирану жесткое условие по переговорам: что должен сделать Тегеран

США намерены вести переговоры с Ираном только в том случае, если Ормузский пролив будет открыт и по нему смогут ходить суда. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Внезапное условие представитель американской администрации озвучила в среду, 8 апреля. Тогда она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп не согласится на «любую» сделку.
«Президент заключит лишь такую сделку, которая в полной мере будет соответствовать интересам США», — сказала Левитт.
Тогда же она добавила, что сейчас в диалоге с Тегераном есть явные приоритеты. Первый из них — Ормузский пролив.
«Переговорная группа в течение двух недель сосредоточится на этом, пока пролив будет оставаться открытым без ограничений и задержек», — добавила пресс-секретарь Белого дома.
Немногим ранее США объявили о двухнедельном перемирии с Ираном. По словам Трампа, все цели американской операции на Ближнем Востоке были выполнены. Поэтому теперь он, мол, согласен прекратить огонь. При этом не уточнялось, чего именно добился Вашингтон.