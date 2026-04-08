Ростовские ветеринары помогают раненым лошадям в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Ростовские ветеринары приехали в Запорожскую область и помогают трем выжившим после атаки ВСУ лошадям на конной ферме в Акимовском районе, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Беспилотники ВСУ 2 апреля атаковали конную ферму в Акимовском муниципальном округе Запорожской области, погибли 14 лошадей, выжить удалось лишь трём, сообщил ранее Балицкий.
«После атаки выжили три лошади — они очень пострадали, требуют ухода и лечения. На помощь откликнулись специалисты из Ростовской области, которые выехали и на месте провели узкопрофильные исследования, рентгеновское обследование, обработку ран» , — написал губернатор в канале на платформе Мах.
Теперь выжившим лошадям нужен постоянный уход и забота. Губернатор поблагодарил министерство спорта Запорожской области, администрацию Акимовского муниципального округа, Федерацию конного спорта Запорожской области за активность в вопросе оказания помощи фермеру в восстановлении поголовья и лечении выживших животных.