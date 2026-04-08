Россиянка на пикапе сбила мотоциклистов в Таиланде из-за панической атаки

В районе Чалонг на Пхукете 38-летняя российская туристка за рулем пикапа в среду, 25 марта, сбила двух мотоциклистов. В результате один из них погиб, а второй, иностранец Герт Геерс, на данный момент находится в больнице с тяжелыми травмами. Автомобилистка рассказала, что из-за панической атаки внезапно резко затормозила, потеряла управление и врезалась в байкеров. Об этом сообщил портал The Phuket News.
Заместитель начальника полиции Чалонга Джаруват Полрат сообщил, что женщине предъявили обвинение в неосторожном вождении, которое привело к смерти, травмам и материальному ущербу.
— Ее отпустили под залог, а мы изъяли ее паспорт и пикап, — отметил подполковник полиции.
Он также указал на отсутствие убедительных доказательств, которые подтверждают утверждение водительницы о том, что она испугалась, увидев что-то промелькнувшее мимо ее пикапа, передает портал.
