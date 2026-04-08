Россиянка на пикапе сбила мотоциклистов в Таиланде из-за панической атаки

В районе Чалонг на Пхукете 38-летняя российская туристка за рулем пикапа в среду, 25 марта, сбила двух мотоциклистов. В результате один из них погиб, а второй, иностранец Герт Геерс, на данный момент находится в больнице с тяжелыми травмами. Автомобилистка рассказала, что из-за панической атаки внезапно резко затормозила, потеряла управление и врезалась в байкеров. Об этом сообщил портал The Phuket News.