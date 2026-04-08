В Ростове запретили движение моторных лодок и катеров из-за нереста

В Ростове до конца мая запретили кататься на катерах по Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области официально начался нерестовый период, в связи с чем на водных объектах Донской столицы ввели строгий запрет на движение маломерных судов. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничения касаются не только катеров и моторных лодок, но и гидроциклов, а также любых других плавсредств, оснащенных двигателями.

Под запрет попали ключевые водные артерии города: река Дон со всеми ее притоками и река Мертвый Донец на участке от границы с Мясниковским районом вверх по течению до самого истока.

— Такие меры установлены постановлением правительства региона и направлены на защиту биоресурсов в период размножения, — пояснили в администрации города.

Ограничения будут действовать до конца мая. Нарушителям режима тишины на воде грозят административные штрафы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.