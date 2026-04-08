Создан белок, нейтрализующий три типа вирусов лошадиного энцефалита

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи создали «троянский» белок, который способен нейтрализовать сразу три вида вирусов энцефалита лошадей, выдавая себя за рецепторы атакуемых ими клеток. Работа этого пептида была успешно проверена в опытах на мышах, пишут исследователи в статье в научном журнале Science Advances.
«Мы создали растворимый пептид, похожий по структуре на три рецептора, которыми пользуются вирусы лошадиного энцефалита для проникновения в клетку. Его введение в организм мышей защитило их от смерти в результате заражения данными патогенами, а также значительно снизило концентрацию вирусных частиц в тканях их мозга», — пишут исследователи.
Вирусы лошадиного энцефалита — VEEV, EEEV и WEEV — представляют собой опасные для человека патогены, которые до середины прошлого века периодически вызывали вспышки инфекции в странах Нового Света. До недавнего времени ученые считали, что благодаря развитию медицины часть этих вирусов фактически исчезла как патогены, однако три года назад медики зафиксировали новые вспышки энцефалита в Уругвае, вызванные вирусом WEEV.
Универсального средства от данных инфекций, как отмечает группа биологов под руководством профессора Университета Вашингтона (США) Майкла Даймонда, до настоящего времени не существовало, так как все три патогена соединяются с очень разными рецепторами при проникновении в клетки. Так, вирус VEEV использует для этих целей рецептор LDLRAD3, вирус EEEV — рецептор VLDR, а различные штаммы вируса WEEV- белок PCDH10 или VLDR.
Исследователи предположили, что эти различия в устройстве вирусов лошадиного энцефалита можно преодолеть, если создать синтетический «троянский» белок, который будет содержать в себе ключевые элементы структуры каждого из трех рецепторов. В результате этого он будет соединяться со всеми тремя формами вирусов и заставлять их считать, что они проникли в клетку, что приведет к их нейтрализации.
Ученые подготовили несколько версий пептида при помощи компьютерного моделирования и методов молекулярной инженерии, отобрали из них наиболее эффективный и проверили его в опытах на мышах. Эти эксперименты показали, что прототипы лекарств защитили от 75% до 100% грызунов от гибели, тогда как все особи из контрольной группы погибли на седьмой-восьмой день наблюдений. Это говорит о высокой перспективности дальнейшей разработки терапии от энцефалита лошадей на базе этого белка, подытожили исследователи.