Захарова назвала решение Молдавии о выходе из СНГ конъюнктурным и деструктивным

Решение Молдавии о выходе из СНГ имеет сугубо конъюнктурный характер, а с экономической точки зрения — невыгодно. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Заявление дипломата появилось на сайте ведомства.
«Не приходится сомневаться, что решение о выходе Молдавии из СНГ имеет сугубо конъюнктурный характер. С экономической точки зрения оно деструктивно. Расчет властей в Кишиневе на то, что потери от разрыва деловых связей, наработанных в рамках Содружества, будут компенсированы более широким доступом к рынку Евросоюза, себя не оправдывает», — резюмировала Захарова.
Она отметила, что решение Молдавии о выходе из СНГ принято без диалога с обществом, что вызывает цинизм. Власти Молдавии решили выйти из СНГ, чтобы окончательно дистанцироваться от России.