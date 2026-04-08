Белый дом заявил, что Трамп поговорит с Рютте о возможном «разводе» США с НАТО

Белый дом: Трамп обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте обсудит вопрос о возможном выходе США из альянса. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого Дома Каролайн Левитт, отвечая на соответствующий вопрос.

«Думаю, он будет обсуждать его через пару часов с генеральным секретарем Рютте, и, возможно, вы услышите (об этом — прим. ред.) напрямую от президента по итогам этой встречи сегодня днем», — отметила она.

Как писал сайт KP.RU, глава Белого дома серьезно рассматривает выход США из альянса. По данным издания Telegraph, республиканец рассматривает возможность реорганизации НАТО, направленной на наказание членов, которые не удовлетворяют его требованиям к финансированию военного блока.

Напомним, в марте хозяин Овального кабинета пригрозил альянсу «очень плохим будущим» в случае, если страны НАТО откажутся помогать США в войне с Ираном.

