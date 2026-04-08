Американка увидела в земле нос и выкопала у дома загадочные каменные лица

Жительница США Саманта Тернер увидела на своем участке камень, похожий на нос, после чего стала копать в этом месте и выкопала из земли два каменных лица. Об этом сообщил портал People.
По словам Тернер, сначала она заметила в земле у подъездной дорожки странный камень. Она отметила, что постоянно проходила мимо него, когда шла к машине, но не обращала особого внимания. В тот день камень показался ей подозрительно похожим на нос.
Американке заинтересовалась камнем и решила выкопать его. Пока женщина очищала находку от травы и грязи, она нашла рядом еще один. Таинственные камни оказались круглыми барельефами в виде лиц. После этого она поделилась фотографиями своих находок в социальных сетях.
Ряд пользователей Сети предположил, что эти камни прокляты, но Тернер и большинство комментаторов выразили уверенность в том, что они были обычными украшениями газона, которые остались от предыдущих хозяев участка, передает портал.
9 января стало известно, что 34-летний американец Джонатан Крист Герлах выкопал более 100 трупов на заброшенном кладбище Маунт-Мориа в Филадельфии, после чего отвез их домой. В его подвале полицейские нашли свыше 100 человеческих черепов, трубчатых костей, мумифицированных рук и ног, два разлагающихся торса и другие скелетные останки.