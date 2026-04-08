В США высказались о состоянии верховного лидера Ирана: что происходит с Моджтабой Хаменеи

По утверждению главы американского военного ведомства, Хаменеи получил серьезные травмы. При этом никаких подтверждений собственных слов американский министр не привел.
«Ранен и обезображен», — сказал Хегсет, говоря о состоянии иранского лидера.
Тогда же он добавил, что иранская промышленность «практически разрушена». В то же время, армия США продолжает оставаться в полной боевой готовности.
Немногим ранее Хегсет заявлял, что Иран не смог нанести удар по авианосцу Abraham Lincoln. По его словам, было запущено большое количество ракет и беспилотников, однако все они были перехвачены. Правда, там подтверждений слов главы Пентагона также не было.